ظهور استثنائي قاتل لاجمل زوجة أردنية بلا منازع ..تذهل جورج قرداحي في برنامج (المسامح كريم) ويجعله غير قادر على النطق .. وقناة MBC تتدخل وتنقذ الموقف الغير متوقع

عرض برنامج المسامح كريم الذي يبث على قناة MBC قصة مؤلمة لأسرة اردنية تشتت بسبب ادمـ.ان الأب على المخـ.درات واهماله لزوجته وأولادة حيث أن قصة هذه الأسرة جلعت جورج قرداحي غير قادر على الكلام

وبعد ثلاث سنوات من الفراق ، اقلع الزوج عن المخدرات واستعان ببرنامج المسامح كريم الذي يقدمة الإعلامي الشهير جورج قرداحي من أجل العودة لزوجته واعادة لم شمل اسرته المشتته .

وتدخل البرنامج المعروض في قناة MBC وأستطاع أن يجمع بين الزوجين من جديد ، وتمكن المذيع من اقناع الزوجة نجلاء بمسامحة زوجها الذي اعترف بكل أخطائه وتعهد بعدم تكرارها..