عاملة منزلية في الرياض تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة مزلزلة لاتخطر على بال.. شاهد ماذا فعلت به ووثقته كاميرات المراقبة.!! (فيديو)

فيما يبدو تصرفًا انتقاميًا على سوء معاملة قد تكون حصلت معها، فاجأت خادمة كفيلها السعودي بالرياض ، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب حيث قامت بالهرب من منزله .

وكشف كفيل الخادمة التفاصيل ، حيث أوضح أنه تفاجأ بهروب الخادمة ، وعند مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران ،

شوهد سائق ليموزين يساعدها على الهرب .وأشار إلى أنه قد استلمها من المكتب منذ أيام ، وعندما تواصل مع المكتب وأبلغ عن هروبها ، فأخبروه بأن لديهم 3 خادمات قمن بالهرب في نفس اليوم بنفس الطريقة .

كما أوضح أن الخادمة إندونيسية تدعى “سوميتا بت واوان” ، وتبلغ من العمر 35 عاماً ، ودعا من يتعرف عليها أن يقوم بالإبلاغ عنها .