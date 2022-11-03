هذه هي الفنانة الوحيدة التي قهرت كلّ الفنانين وتزوجت 14 رجلاً.. ليست الفنّانة غادة عبد الرازق ولن تصدّق من تكون .!!

نجمات عربيات كثيرات تزوّجن أكثر من مرة في حياتهنّ وهنا سنستعرض لكم أبرز هؤلاء الفنانات مع عدد المرات التي تزوّجن فيها.

الممثلة المصرية الراحلة تحية كاريوكا تزوّجت 14 مرة.الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تبلغ من العمر 55 عاماً وتزوّجت 10 مرات.

الممثلة المصرية نجوى فؤاد تبلغ من العمر 77 عاماً وتزوّجت 10 مرات.

الفنانة اللبنانية الراحلة الشحرورة صباح تزوّجت 9 مرات.

الممثلة المصرية سهير رمزي تبلع من العمر 70 عاماً وتزوّجت 9 مرات.

الممثلة المصرية سوسن بدر تبلغ من العمر 63 عاماً وتزوجت 6 مرات.

الفنانة المصرية فيفي عبده تبلغ من العمر 67 عاماً وتزوّجت 6 مرات.

الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك تبلغ من العمر 45 عاماً وتزوّجت 5 مرات.

الفنانة المصرية أنغام تبلغ من العمر 48 عاماً وتزوّجت 4 مرات.