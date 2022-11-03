التقرير الطبي يفضح حالة شيرين عبد الوهاب.. وطرد حسام حبيب من أحد المطاعم المصرية يشعل مواقع السوشيال ميديا.!! (شاهد بالفيديو)

تتواصل حملة التضامن الشعبي مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد مرور أكثر من أسبوع على دخولها المستشفى لتلقي العلاج بسبب تعاطيها المخدرات.



حملة التضامن مع شيرين تحولت لحملة غضب تجاه زوجها حسام حبيب والذي يتهمه كثيرون بالتسبب أزماتها النفسية المتلاحقة.وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شيرين عبد الوهاب

المحتجزة حاليا في مستشفى بسبب تعاطي المخدرات، محملين حسام حبيب المسؤولية.

من جانب آخر، تداول البعض منشور لأحد المطاعم بمدينة الغردقة يمنع دخول حسام حبيب أو أي شخص آخر يحمل اسم حسام، تضامنًا مع الفنانة في أزمتها.



في السياق ذاته، انهالت الانتقادات والتعليقات السلبية على حسابات حسام، خاصة حساب تبادل الصور «إنستجرام»، كما لاحقه الانتقادات من محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب في الوطن العربي.

وبشأن جديدها فقد كشف مصدر داخل وحدة العلاج المشرفة على حالة شيرين عن وضعها الحالي داخل المستشفى الذي تتلقى فيه الرعاية بعد تعاطيها المخدرات.



وقال المصدر بأن نها تقيم في بجناح منفصل داخل قسم تعالج فيه منفردة ولا يوجد مرضى معها، ويتم غلقه بباب حديد.



لكن لا يُسمح لها بالتواصل عبر الهاتف، حسبما أكد المصدر.وقد كشف الطبيب المعالج لها بأنها تعاني من أزمة نفسية نتيجة "اضطراب الشخصية الحدية بجانب اكتئاب الانسحاب والشتاء".



وأكد نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل أنه حاول زيارة شيرين عبد الوهاب في المستشفى المحتجزة به، مع مجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، إلا أن هذا الأمر ممنوع حالياً.