رانيا يوسف اعترفت لكلّ أفراد أسرتها بوصيتها الأخيرة فأقسموا ألا تُطبق لو تنطبق السماء على الأرض.. لن تصدّق بما أوصت الفنانة!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مثيرة للفنانة رانيا يوسف تضمنت وصيتها الأخيرة.

وكشفت رانيا يوسف عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة، وقالت أنها كتبت وصيتها بذلك، وأتى هذا التصريح خلال لقاءٍ جمعها بعددٍ من الصحفيين، في كواليس تصوير مسلسل "المماليك". في حين أكدت مصادر مقربة رفض أسرتها القاطع للوصية.

وأجابت الفنانة المصرية على سؤال وجِه لها حول تعارض بعض الآراء الدينية مع وصيتها، قائلة: "كل واحد ينام عالجنب اللي يريحه، اللي شايفها حرمة ميت ما يعملهاش، واللي مش شايفها كده يعملها، ربنا خلقنا أحرار".

وأضافت أنها ترى في هذا الأمر "زكاة، ومنفعة لغيرها" بدلا من أن يأكل جسدها الدود بعد الوفاة، إذ يمكن الاستفادة من "قرنية، أو قلب، أو رجل، أو صباع حتى... أي حد يستفيد بحاجة تمام..."، بحسب تعبيرها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت عن قرارها بالتبرع بكامل أعضاء جسدها بعد وفاتها، في تصريحات إعلامية، وحثت الناس على القيام بخطوةٍ مماثلة في فيديو نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، داعية لتفعيل القانون المصري الذي تم إقراره في هذا الشأن؛ "من أجل الخير والمحبة والإنسانية بين البشر".