من هو الشخص الذي اجبر شيرين عبدالوهاب على توقيع الاوراق؟!.. محامي الفنانة يصدم الجمهور ويكشف هذا الأمر للجميع!!

نشر محامي شيرين عبد الوهاب تسجيلا صوتيا للفنانة، من داخل المستشفى الذي تتلقى العلاج فيه، مؤكدا رغبتها في الخروج بعد تعافيها تماما.

وكشف محامي الفنانة أن إدارة المستشفى التي تحتجز بها للعلاج؛ اجبروها وجعلوها توقع على أوراق دون أن تعلم ما فيها.

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وقالت شيرين عبد الوهاب في كلمتها المسجلة لمحاميها: أرجوك يا أستاذ ياسر، أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا بقيت كويسة، مضوني على ورقة معرفش إيه هي، بس أنا عايزة أخرج.

ولا زالت الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب تتصدر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن جمهورها دائما ما يبحث عن تفاصيل حالتها الصحية، وهو ما جعل محاميها الخاص، يصرح بأن تقرير وزارة الصحة الذي تم إصداره مؤخرا، يؤكد أنها لا تستوجب العلاج الإلزامي.

وأضاف قنطوش، أن موكلته لا ترغب في العلاج داخل المستشفى المتواجدة فيه، وعلى الرغم من صدور تقرير من وزارة الصحة بأنها لا تستوجب العلاج الإلزامي داخل هذا المسشتفى؛ كانت ترغب في مغادرته، واستكمال فترة علاجها في المنزل، إلا أن المستشفى رفض.