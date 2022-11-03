لن تصدق... منع شيرين عبد الوهاب بالتواصل عبر الهاتف لااي اسباب.. وهذا ما تعاني منه سراً ولهذا السبب أغلقوا عليها بباب حديد .!!

منذ أكثر من أسبوع وأزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب لا تزال تفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي خاصة مع تواتر وتسارع الأنباء، الأمر الذي شغل كل محبيها ومتابعيها في مصر والعالم العربي.

وبشأن جديدها فقد كشف مصدر داخل وحدة العلاج المشرفة على حالة شيرين عن وضعها الحالي داخل المستشفى الذي تتلقى فيه الرعاية بعد تعاطيها المخدرات.

وقال المصدر بأن نها تقيم في بجناح منفصل داخل قسم تعالج فيه منفردة ولا يوجد مرضى معها، ويتم غلقه بباب حديد.

لكن لا يُسمح لها بالتواصل عبر الهاتف، حسبما أكد المصدر.

وقد كشف الطبيب المعالج لها بأنها تعاني من أزمة نفسية نتيجة "اضطراب الشخصية الحدية بجانب اكتئاب الانسحاب والشتاء".