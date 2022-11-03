في الدماغ.. طبيب الفنانة شيرين الخاص يخرج عن صمته ويصدم الجميع بهذا النبأ!! ماذا حدث لها؟

مازالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تتصدر اهتمامات الجمهور، حيث كشفت تقارير طبية آخر تطورات حالتها الصحية.

وأكد مصدر طبي من الفريق المعالج للنجمة المصرية أن شيرين تخضع لجلسات علاج يومية واختبارات نفسية شبه يومية للوقوف على آخر مستجدات حالتها الصحية.

وأوضح أن العلاج من الإدمان عادة ما يحتاج إلى حوالي 90 يومًا، حتى يتمكن الدماغ من استعادة حالته الطبيعية مرة أخرى. نافيا خبر خروجها من المصحة خلال الأيام القادمة.

وبحسب المعلومات، يعتمد العلاج خلال الفترة الأولى، وتحديدًا من 28- 30 يومًا، على التخلص من السموم بالجسم والتعافي من الآثار الجسدية والنفسية للإدمان والتركيز على استغلال الوقت.

وكان شقيق الفنانة شيرين قد أكد مؤخراً أنه اصطحب معه طاقم طبي متخصص، لإجبار شقيقته على الذهاب إلى المستشفى، وذلك خلال تواجدها في شقة بالتجمع لتعاطي المخدرات بصحبة طليقها الفنان حسام حبيب، والمنتجة سارة الطباخ وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ودفع محامي شيرين للتقدم ببلاغ للنائب العام.

وتخضع الفنانة المصرية حاليا للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة بعد أن قام شقيقها برفقة آخرين باصطحابها بالقوة إلى هناك.