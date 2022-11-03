بعد زينة.. مفاجأة مدوية عن علاقة حب لـ أحمد عز بفنانة لبنانية شهيرة غدر بها وتركها في يوم خطبتهما!! التفاصيل صادمة!

قامت الإعلامية نضال الأحمدية، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل عن النجم أحمد عز، وذلك خلال لقاء تليفزيوني على قناة صوت بيروت انترناشونال.

وفي هذه المقابلة السابقة التي أعاد رواد مواقع التواصل تداولها، كشفت الأحمدية عن علاقة سرية للفنان المصري كادت أن تكتمل لولا هروبه منها يوم الخطوبة.

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حيث قالت نضال، خلال الفيديو:” أحمد عز ارتبط بعلاقة حب لمدة 6 سنوات مع ممثلة لبنانية كبيرة من أهم وأجمل الممثلات ولكنه تهرب يوم الخطبة وأغلق هاتفه ولم يأت إلى بيروت”، مشيرة إلى أن مساندتها للفنانة زينة ليست بالضرورة نابعة من كونها صديقتها، بل على العكس تماما فهما لم يلتقيان أبدا من قبل، مشيرة إلى أنها دافعت عنها نظرا لما فعله أحمد عز معها.

الجدير بالذكر بأن الفنان أحمد عز تزوج من الفنانة زينة وأثمر هذا الزواج عن طفلين تؤام ولكنه انتهى بمأساة ومحاكم بسبب نكران الفنان لنسب أبنائه