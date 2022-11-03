الكشف عن رسالة خفية بين عادل إمام وفاتن حمامة قبل وفاتها.. هذا ما كتبه الفنان بخط يديه وصدم الوسط الفني!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تضمّنت رسالة بخط الإيد من الفنان الشاب عادل إمام إلى النجمة فاتن حمامة.

وفي الرسالة الخفية نادرة الظهور يدعوا الفنان الفنانة إلى العودة إلى السينما من جديد، فى وقت ابتعدت فيه عن الفن لمدة أكثر من 3 سنوات، وتكشف الرسالة مدى تقدير عادل إمام للنجمة فاتن حمامة التي شبهها فى رسالته بمناجم الذهب التي تحتاج لاكتشافها أعوام طويلة.

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وجاء فى رسالة عادل إمام: فتونة.. واسمحيلى أن أناديكى بهذا الاسم ومع بداية العام الجديد .. أتمنى يا ست الكل أن تعودى إلى جمهورك.. مكانك لا يزال حاليا ومستحيل تعويضك ومستحيل أن نعثر على واحدة مثلك فأنت مثل مناجم الذهب يحتاج لاكتشافها أعوام طويلة .. والنبى يا فاتن ما تقعديش أكثر من كدة".

وكلما سُئل الفنان عادل إمام عن أفضل الفنانات، كانت تأتي إجابته سريعة وواضحة "فاتن حمامة ‏طبعًا"، بل يصفها بأنها "أعظم فنانات مصر اللاتي لم يأت مثلهن"، لكن رغم تلك ‏الإشادات القوية لم يجمعهما سوى عمل فني واحد وهو السهرة التلفزيونية التي ‏حملت اسم "الساحرة" عام 1971، وشارك فيها فاتن حمامة وسعيد صالح وصلاح ‏ذو الفقار.