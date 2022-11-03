ما سيحدث بعد شهرين سيكون صادم للغاية .. العرافة البلغارية العمياء (بابا فانغا)ترعب جميع سكان العالم بتنبؤاتها المزلزله لـ نهاية العام 2022 وتكشف عن حدث قادم سينهي ملايين من البشر.!! (فيديو)

مرّ 26 عاماً على وفاة البلغارية بابا فانجا الشهيرة بـ العرافة العمياء، لكن هاجس التوقعات التي ذكرتها ما زال يشغل البعض، حيث وضعت العرافة البلغارية توقعاتها حتى عام 5079.

أشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى صحيفة "الصن" الإنجليزية التي نشرت تقريرًا عن توقعات العرافة العمياء، وتناول: تحقق أثنين منهما لعام 2022،

الأول بخصوص تعرض أجزاء من آسيا وأستراليا لفيضانات، الأمر الذي وقع في الساحل الشرقي لأستراليا هذا العام، أما التوقع الثاني قالت فيه إن المدن الكبيرة يضربها الجفاف.العرافة العمياء فانجا ادعت أن هذه المدن ستعاني نقصا حادا في المياه،

الأمر الذي يحدث حاليا في المملكة المتحدة، حيث تم الإعلان رسميا عن دخول مرحلة الجفاف، وسط اجتماعات المجموعة الوطنية للجفاف لمناقشة تداعيات الأمر نقص حاد في المياه تعاني منه بعض العائلات هناك.



أشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى صحيفة "الصن" الإنجليزية التي نشرت تقريرًا عن توقعات العرافة العمياء، وتناول: تحقق أثنين منهما لعام 2022،

الأول بخصوص تعرض أجزاء من آسيا وأستراليا لفيضانات، الأمر الذي وقع في الساحل الشرقي لأستراليا هذا العام، أما التوقع الثاني قالت فيه إن المدن الكبيرة يضربها الجفاف.

توقعات مخيفة

العرافة العمياء فانجا ادعت أن هذه المدن ستعاني نقصا حادا في المياه، الأمر الذي يحدث حاليا في المملكة المتحدة، حيث تم الإعلان رسميا عن دخول مرحلة الجفاف،

وسط اجتماعات المجموعة الوطنية للجفاف لمناقشة تداعيات الأمر نقص حاد في المياه تعاني منه بعض العائلات هناك، اضطر البعض للاصطفاف في طوابير للحصول على الماء، كما أن إيطاليا والبرتغال تعانيان أيضا من أزمة جفاف،

وأن إيطاليا في طريقها لأسوأ موجة جفاف منذ الخمسينيات.نشرت الصحيفة توقعات العرافة العمياء بابا فانجا لهذا العام، حيث توقعت العرافة حدوث جائحة في سيبيريا بسبب فيروس قاتل،

مع انخفاض درجات الحرارة سيتسبب في مجاعة بالهند، والفضائيين يصلون الأرض والواقع الافتراضي سيسيطر.



الجانب المضيء

الجانب المضيء أن عددا من توقعاتها السابقة لم يحدث، وأن أوروبا لم تنته في عام 2016 والحرب النووية لم تقع،

فقدت العرافة العمياء بابا فانجا بصرها وهي في الـ 12 من عمرها وقتها ادعت ان الله منحها القدرة على معرفة المستقبل لتضع توقعاتها التي يتذكرها البعض بين الحين والآخر.