ستدهشكم هوية الفنانات الـ 3 التي تم منعهن تماماً من زيارة شيرين في المستشفى.. تعرف إليهن !!

أكد نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل أنه حاول زيارة شيرين عبد الوهاب في المستشفى المحتجزة به، مع مجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، إلا أن هذا الأمر ممنوع حالياً.

وبحسب التقارير الصحافية المصرية فإن 3 نجمات طلبوا مقابلتها ولكن تم منعهن من زيارة شيرين في المستشفى لأن الزيارات ممنوعة.

النجمات هنّ أنغام التي تكفلت بدعم عائلة شيرين بشكل كامل، وإلهام شاهين التي كانت آخر من قضت معها وقت في عطلة وتم نشر صوهما سوياً قبل أيام من دخولها المستشفى بالاضافة إلى الفنانة ليلى علوي.

وفي مداخلةٍ تلفزيونية مع لميس الحديدي، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة ON، أعلن كامل عن دعمه الكامل للنجمة المصرية في محنتها، مؤكداً أنه تواصل مع شقيقها وأن حالتها صعبة ومحزنة.

وقال نقيب الموسيقيين: "نحن فعلاً اجتمعنا اليوم وقررنا أن نخطو باتجاه تقديم الدعم النفسي والمعنوي لشيرين، كزميلةٍ وكنقابة. تواصلت مع مجموعة من الفنانين، على رأسهم أنغام، لمحاولة زيارة شيرين ودعمها".

وأكد مصطفى كامل: "وأكبر دليل على ذلك هو التواصل بيني وبين الفنانة الكبيرة أنغام، قعدنا ساعة على التلفون، ويزورني الآن رامي عياش من لبنان للتحدث عن كيفية دعم شيرين. كلنا على قلب واحد إننا نروح لشيرين".

وأوضح كامل أنه تواصل مع جهاتٍ مسؤولة، ونُمي إلينا أن زيارة شيرين ممنوعة حتى انتهاء النيابة العامة من التحقيقات والتشخيص، مُشيراً إلى أنه "حتى طبيبها الشخصي سينضمّ إلى لجنة فحصٍ خاصة، ومش هنعرف تفاصيل تقاريرها أبداً".