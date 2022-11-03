بكلمات جارحة... دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بما قالته عن شيرين.. سخرت منها بطريقة مستفزة.! !

تسببت الفنانة المغربية دنيا بطمة بموجبه غضب بين الجمهور بعدما علقت بطريقة مثيرة للجدل على معاناة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

حيث علقت دنيا على أزمة شيرين وقالت: “شيرين فنانة محبوبة ونحن كبرنا على أغانيها، وأحبها من أنا وصغيرة،

أتمنى ترجع لعقلها.. ولجمهورها سندها من بعد الله وعائلتها”.وتابعت بتعليق مثير للجدل أغضب الجمهور: “أما بالنسبة لي، أنا لست مثل شيرين .. كرامتي فوق كل شي ما أسمح لحد يهين كرامتي أو يمسها”.

وتسبب هذا الكلام بهجوم كبير على دنيا حيث اتهمها الجمهور أنها تسخر من معاناة النجمة المصرية ولا تحترم ما تعانيه.