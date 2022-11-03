في ليلة الدخلة ..لن تصدق ما فعلته هذه العروس بزوجها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة ولم تستطيع تمالك نفسها ..ما فعلته يشيب الراس

مثل أي شاب ، كان يحلم هذا الشاب البحريني أن يكون زفافه مميزا عن الجميع ، وأن يكون أول لقاء مع زوجته مميزا أيضاً ، لكن تلك الأمنيات تحولت إلى سراب ، وكاد أن يفقد في ليلة الدخلة أغلى ما يملك ، وأنتهى به الحال في المستشفى .

وفي تفاصيل الحادثة التي نشرتها صحيفة " الأيام 24 " الإلكترونية ، فقد تسببت عروس بحرينية في إصابة عريسها في ليلة الدخلة بإصابة بالغة ، نقل على إثرها إلى المستشفي.

وإنتقلت سيارة الإسعاف من منزل الزوج إلي أحد المراكز الطبية الشهيرة ، وبعد فحص عينة من الدم والبول إلي جانب تصوير عضوه الذكري بالأشعة السينية ، تبين أن عضوه الذكري قد تعرض للكسر والتورم نتيجة لـ " النشوة المفرطة " للعروس .

وأثبتت الفحوصات أن العضو الذكري للعريس قد تعرض للكسر بعد تمزق جدار أحد الأسطوانات المسؤلة عن عملية الإنتصاب ، في حين أوضحت العروس أنها سمعت صوت طقطقة ولاحظت انتفاخ في العضو الذكري لزوجها .

وقال الطبيب : " احيانا يحاول البعض طقطقة القضيب وهو منتصب او يعبث به فينتج عن ذلك تمزق الغشاء المغلف له ، وليعلم الجميع ان القضيب وهو منتصب حساس جدا لأي صدمة.