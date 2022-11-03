الأمير هاري يفقد صوابه بسبب والدهََ!!.. ما فعله الملك تشارلز بزوجة ابنه ميغان ماركل صدم الجميع..ماذا حدث.! !

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية بأن الٲمير هاري رفض تناول العشاء مع الملك تشارلز الثالث وامير ويلز شقيقه وليام في قصر بالمورال بعد منع زوجته ميغان ماركل من الانضمام إلى العائلة

في اليوم الذي ماتت فيه الملكةوبحسب الصحيفة،فإن الأمير هاري، البالغ من العمر 38 عاًما، قد أصر على أن تكون زوجته هناك يوم 8 به ليقول له إنه ”غير مناسب“.

لكن الملك تشارلز الثالث اتصل هاتفيًا وقالت إن الأمير هاري غاب عن رحلة لسالح الجو الملكي البريطاني إلى اسكتلندا مع شقيقه ويليام وأعمامه أندرو وإدوارد .



وأوضحت أنه ُطلب منه اتخاذ ترتيبات السفر الخاصة به، ووصل في النهاية إلى أبردين بدون ميغان في الساعة 35.6 مساًء – بعد دقائق من إعلان وفاة الملكة للعالم.



ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما تم نقله إلى بالمورال بعد 90 دقيقة، رفض العشاء في بيرخال، منزل تشارلز في الحوزة، مع الملك الجديد، والملكة كونسورت كاميال وأمير ويلز ويليام.

وقال مصدر: ”كان هاري مشغولا للغاية بمحاولة نقل ميغان إلى بالمورال والتجديف مع أسرته لدرجة أنه فاتته الرحلة“.

وأضاف أن ”تشارلز لديه دعوة مفتوحة لهاري لتناول العشاء معه أينما كان في البالد، لكن هاري كان غاضًبا لدرجة أنه رفض تناول الطعام مع والده وشقيقه.“



وتابع المصدر: ”لقد كان ازدراء هائل. وخرج من بالمورال في أقرب فرصة للحاق بأول رحلة تجارية إلى لندن ”.

وفي الثامنة من صباح اليوم التالي، شوهد هاري متجًها إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية انطلقت إلى مطار هيثرو في الساعة 45.9 صباًحا، ثم تم لم شمله مع ميغان في Cottage Frogmore ، في قلعة ندسور.



ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من ازدراء العشاء، طلب ويليام من هاري وميغان المشي معه وكيت لرؤية الزهور في قلعة وندسور في 10 سبتمبر.

كما سمح تشارلز الثالث البنه بارتداء زي رسمي في وقفة احتجاجية مع أحفاد الملكة السبعة الأخرين خلال مراسم العزاء.



وكشفت الصحيفة أن الأميرهاري وميغان ماركل عادا إلى منزلهما في كاليفورنيا – بعد 24 ساعة من الدفن.