مش عاوزين نشوف وشك .. هجوم حاد من الجمهور على الفنانة مها أحمد!! لن تصدقوا ماذا حدث.! !

هاجم الجمهور الفنانة المصرية مها أحمد عقب ظهورها في بث مباشر عبر تيك توك؛ بسبب تصريحاتها التي وُصفت بالمتعالية والمستفزة.



وفي التفاصيل، تحدثت مها أحمد عن دور الفنانين في ”التيك توك“، وأنه أصبح أفضل بسبب دخولهم إلى هذه المنصة، ووجهت ألفاظا فيها الكثير من ”التكبّر“

حسب بعض المعلقين للرجل الذي شاركها البث، وذلك بعد أن قال لها إن الفنانين يزاحمون نشطاء ال“تيك توك“ على رزقهم.وقالت مها موجهة كلامها للرجل ذاته:

”انتا تعرف أإن أحنا كممثلين كنا ببرامج تانية وجينا في البرنامج هنا ومعانا داعمين تخيل يا غلبان شفت ان احنا ما بنجيش ناخد رزق الغلابة“.



وأضافت: ”ولما تتكلم الكلام ده ما تقولهوش لبشر زيك انتا توقف تكلم ربنا واكيد ربنا حيرد عليك قوله ليه يارب انتا بتأزمها ع البشر ليه بتدي فلان ومش مديني كلم ربنا لكن متكلمش البشر عشان البشر الي زينا حيدوك على دماغك“.



وتابعت: ”في الأول لما كنت تقول التيك توك كانت الناس، ترفض لأن سمعته وحشة دلوقتي لما دخلنا تيك توك بقا ليه وجه لأن احنا واجهة مشرفة مفروض تفرحوا لأن لو اختك او بنتك بقت تدخل تيك توك حتشوف ناس محترمة

وعندها محتوى وفنانين كانت عايزة تتصور معاهم“.واختتمت: ”ما تنكرش إنك لما كنت تجيلنا المسرح كنت توقف طابور علشان نتصور معانا فوجودنا على تيك توك قرب حجات كتيرة أوي وأحنا كمان مستفيدين جدا العالم كله بشوفني وتفتكرني لأن أنا ما بشتغلش انتا المفروض تفتخر فيا يا معفن“.



وتعرضت مها أحمد للهجوم بسبب حديثها، حيث وُصفت بـ“التكبر“ على الجمهور والحديث باسلوب في الكثير من الاستعلاء، كما انتقد البعض وصفها للرجل بـ“الغلبان“ و ”المعفن“، فيما ألقى البعض اللوم على الرجل بسبب سماحه لها بالحديث معه بهذه الطريقة.



يذكر أن آخر أعمال مها أحمد، كان في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل ”بيت الشدة“، حيث تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني.