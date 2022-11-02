هذا الطفل صاحب الملامح البريئة أصبح فناناً شهيراً يكرهه نجوم الوطن العربي لسبب غريب!! خمن من يكون؟!

يظهر في الصورة طفل صاحب ملامح بريئة، لكنه تحول اليوم إلى أكثر النجوم رعباً بسبب برامج المقالب التي يقدمها، إنه الفنان رامز جلال.

رامز جلال ممثل مصري متميز من مواليد القاهرة 20 أبريل 1973. ولد لعائلة مسلمة، هو ابن المخرج الكبير أحمد جلال توفيق وأخ الممثل ياسر جلال.

بدأ التمثيل أثناء دراسته فشارك بعدة مسرحيات منها مسرحية جوز ولوز بطولة أحمد بدير، عايدة رياض، سعاد نصر، حسن حسني ومن إخراج هاني مطاوع عام 1993.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1995 مع أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد، مجدي كامل، منال عـفيفي، منال سلامة، وأيمن عزب، كانوا نفس دفعة رامز من المعهد.

رامز جلال كما ذكرنا آنفاً هو ابن المخرج أحمد جلال توفيق، وبدأ حياته الدراسية في مدرسة قصر الطفل، ثم ذهب إلى مدرسة الأورمان الإعدادية، وبعدها التحق بمدرسة الجيزة الثانوية. يُعرف رامز جلال بأن حياته الشخصية سرية للغاية، ولكن حياة الشهرة صعبة جداً، فقد عرف أنه متزوج وله ابن اسمه ياسر.

كانت أولى مشاركات رامز جلال المسرحية خلال الفترة الدراسية له، وذلك في المعهد العالي للفنون المسرحية في مسرحية "جوز ولوز" وكانت من بطولة أحمد بدير، والعديد من النجوم البارزين، وكانت المسرحية من إخراج هاني مطاوع سنة 1993.

تخرج رامز جلال من المعهد العالي من قسم التمثيل والإخراج سنة 1995 مع زميله أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد وغيرهم من المميزين الآن من المشاهير الذين شاركوه مقاعد الدراسة.

بدأ رامز جلال في بداية حياته المهنية بتأدية أدوار ثانوية في مجموعة واسعة من المسلسلات مثل مسلسل ناس، ساكن قصادي وسرايا، وكان أو عمل فني من بطولته فيلم أحلام الفتى الطايش سنة 2007، وانطلق بعدها متجهاً نحو النجومية.

حاول رامز جلال مرات عديدة إخفاء زواجه لعدد من الأعوام، ولكن لم يكن هذا فقط ما كان يحاول إبعاده عن وسائل الإعلام وإبقائه بعيداً عنها، فلديه طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، ولكن لا يمكن لشيء أن يبقى سراً خصوصاً في المجال الفني والإعلامي، وقد تم الكشف عن زواج رامز جلال لأول مرة في برنامج نورت مع وفاء الكيلاني، فقامت الفنانة وفاء بإحراجه للاعتراف أنه متزوج ولديه ابن اسمه ياسر.

وسألته: "هل تعتبر يا رامز أن الزواج حاجة عيب وما ينفعش يتقال عليها؟". فرد عليها قائلاً: "ده شرع ربنا، بس جاية تقوليلي الكلام ده ليه؟" وبعد ذلك صرح بأنه متزوج ولكنه لم يفصح عن اسمها .

أول أعماله السينمائية كان في فيلم اسعاف 55 مع أحمد حلمي ومحمد سعد وغادة عادل ومن إخراج مجدي الهواري عام 2001.

تابع رامز جلال بعده أعمله من خلال المشاركة في مسلسل العصيان الجزء الأول، مسلسل السيرة العاشورية الحرافيش الجزء الأول، مسلسل أدهم وزينات وثلاث بنات، فيلم ميدو مشاكل، فيلم حبك نار، فيلم الباشا تلميذ، فيلم غاوي حب، فيلم عيال حبيبة، فيلم أحلام عمرنا، مسلسل بنت النور.

أول بطولة مطلقة لرامز جلال كانت في فيلم أحلام الفتى الطائش مع نيللي كريم وحسن حسني ومن إخراج سامح عبد العزيز عام 2007. قدم بعده فيلم شبه منحرف، فيلم حد سامع حاجة، وظهر كضيف شرف في سيت كوم حرمت يا بابا ومسلسل رسوم متحركة افهمني شكراً وفيلم غش الزوجية.