فضيحة ملكية مدوية.. ضرب بالجزمة.. تسريب صور الشجار العنيف بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون داخل القصر والأمير هاري مصدوم!! ماذا حدث .!!

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوجود خلافات بين ميغان ماركل زوجة الأمير هاري و كيت ميدلتون زوجة شقيقه الأمير وليام.



وأثارت هذه الأنباء مجموعة من التساؤلات، عن طبيعة الخلاف الذي وقع بينهما، وهل هو مجرد خلاف عادي أو خلاف حاد ممكن أن يؤدي إلى القطيعة بينهما.

وظهرت زوجة الأمير “هاري” في الصورة، مسيطرة على الوضع، وتحاول ركل “كيت” بحذائها ذي الكعب العالي، بينما بدت الأخيرة تصارع الألم، وتحاول تخليص نفسها.



وقد سبق لـ “أليسون” أن جسدت أحداثا ملكية مستعينة بصور فكاهية وساخرة، حيث نشرت في وقت سابق، صورا لشبيهي هاري وميغان، أثناء تواجدهما في إحدى متاجر بيع ملابس الأطفال.