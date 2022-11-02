لازم تولع وتجنن زوجتك في غرفة النوم.. استخدم حبات من القرنفل بهذه الطريقة قبل عشر دقائق من ممارسة العلاقة وشاهد كيف ستصبح بقوة أسد حتى لو تجاوز عمرك السبعين

يُعد القرنفل من أشهر المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، حيث يستخدام لأغراض غذائية وطبية ودوائية كثيرة،

ويدخل في تركيب عدة وصفات طبية وغذائية وتجميلية تعزز صحة الجسم وتجعله يتمتع بالقوة اللازمة، كما يستخدم القرنفل منذ عقود لزيادة الشهوة الجنسية عند الرجال في قارة آسيا، وقد اعتاد الرجال فيما مضى على مضغ بضعة براعم أو عيدان من القرنفل لتعزيز نشاطهم الجنسي، ويعود ذلك لزيادة مستويات التستوستيرون المسؤول عن الاستثارة الجنسية عند الرجال والنساء على حدٍ سواء، لذلك فإن القرنفل يساعد على زيادة الاستثارة الجنسية وتعزيز النشاط الجنسي،

بالإضافة إلى أن القرنفل يحتوي على العناصر الغذائية والمركبات الطبية اللازمة التي تقوم بتعزيز القدرات الجنسية لدى الرجال حيث يحتوي على مركب الأوجينول ونسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف الغذائية التي تعزز القدرة الجنسية وتساعد على التخلص من المشاكل الجنسية المختلفة، وقد أكد العلم الحديث صحة تلك المعتقدات، وأثبتت الدراسات والبحوث فوائد القرنفل للحياة الجنسية بشكل عام.

هل فوائد القرنفل للجنس مثبتة علمياً؟

أجريت دراسة في جامعة أليغار الهندية على مجموعة من الجرذان التي تتمتع بصحة جيدة حول فعالية مستخلص القرنفل لزيادة الشهوة الجنسية وعلاج مشاكل الانتصاب بالمقارنة مع دواء سيلدينافيل. وتم إعطاء الجرذان جرعة من مستخلص القرنفل يومياً ومراقبة نشاطها الجنسي.

ثبت في نهاية الدراسة أن للقرنفل تأثيراً إيجابياً على الاستثارة الجنسية ومشاكل الانتصاب، مما يؤكد أن الاستخدام الشعبي للقرنفل لهذه الغاية في مكانه.

وجدت دراسة أجريت عام 2003 أن مستخلصات جوزة الطيب والقرنفل تزيد من النشاط الجنسي لدى ذكور الفئران. حيث عززت هذه المستخلصات من سلوك الحيوانات المتصاعد وحسنت أداء التزاوج.

فوائد القرنفل للجنس

يمتاز القرنفل من بين الأعشاب الطبية بفوائده العديدة لتحسين الأداء الجنسي، من هذه الفوائد ما يلي:

زيادة الشهوة الجنسية:

يزيد القرنفل من تدفق الدم ودرجة حرارة الجسم. وبالتالي يزيد من الطاقة والتحفيز العصبي عن طريق تخفيف التوتر والقلق.. كما يمنع القذف السريع، مما يمكّن كلا الشريكين من الاستمتاع بالعملية الجنسية لفترة أطول.