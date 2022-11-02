حسام حبيب مالوش دخل.. شيرين عبد الوهاب تنسف كل الاقاويل في اول تعليق من داخل المستشفى والجمهور في صدمة!! ماذا قالت؟!

انتشر تسجيل للفنانة شيرين عبد الوهاب من داخل المصحة النفسية التي تتلقى فيها علاج الادمان، نسفت فيه الفنانة كل الشائعات التي طالتها مؤخرا.

أن الفنانة شيرين عبد الوهاب

وقالت المعلومات ان الفنانة لم تتوفَ، ولم تهرب مع زوجها السابق الفنان المصري حسام حبيب، وأساساً هي غير مجبرة قانونياً على البقاء في المركز الطبي.

وأفادت المعلومات ان شيرين عبد الوهاب دحضت كل الشائعات حول دخولها في غيبوبة، وذلك من خلال تسجيل صوتي، ونفت ان يكون حسام حبيب متورطاً في قضية مخدرات، ومن خلال هذا التسجيل نسفت شيرين كل الاقاويل التي ترددت عن أزمتها الحالية.

وكان الاطباء قد اكدوا أن الحالة الصحية الفنانة شيرين عبد الوهاب في تحسن مستمر وانها ستعود لجمهورها قريبا، حيث وقد استجابت للعلاج مؤخرا بشكل إيجابي.