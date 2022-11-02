للازواج فقط ..خلط هذا المكون الجبار مع القرنفل سيغير حياتك ولن تستغني عنه في غرفة نومك ابداً

معجزة كريم الفازلين القرنفل لتفتيح المناطق الحساسة، المزج ما بين المكونين الطبيعيين القرنفل مع الفازلين من بين أكثر ما يمكن أن نستفيد منه في إنتاج وصفات متميزة لعمل أفضل الكريمات التي تساعد في التبييض الطبيعي والفعال والمستمر للجلد حيث يعد استخدام الفازلين

وكذلك القرنفل في خلطات التبييض الطبيعية يزيد من فعاليتها

وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرات المقبلة من مقالنا حيث نوضح أهم التركيبات الطبيعية والتي من خلالها نحقق أقصى استفادة بتكوين أفضل خلطات الجلد والتي يتم تطبيقها بمعدلات منتظمة لإعطاء النتيجة المرغوبة، وسنوضح الطريقة التي بها يتم التحضير والاستعمال لتلك الوصفات.

التبييض بهذين المكونين يكون من خلال تحضير المكونات الآتية:

الوصفة يمكننا أن نقوم بتحضيرها من خلال الخلط بين الفازلين والقرنفل ولا بد وأن يكون مطحون ناعم، وبعد المزج ما بين المكونين نضيف المكونين الآخرين مع التقليب المستمر، وبعد التحضير للكريم يتم التطبيق.

من الممكن أن نقوم بالتحضير للمكونات الآتية والتي تلزم لتبييض الجلد وهي على النحو الآتي:

الخليط من الممكن أن يتم تحضيره من خلال مزج القرنفل مع الفازلين، وبعد ذلك نضيف الكريم المرطب مع التقليب وبعدها نخفف بماء الورد، وبعد الإضافة لكل المكونات تأتي خطوة التطبيق.

التطبيق يكون فور تنظيف البشرة وتجفيفها ثم الإضافة لكمية الكريم اللازمة، ومن ثم يترك الخليط لربع ساعة ثم تشطف البشرة.

هناك وصفة أخري لتبيض البشرة عن طريق استخدام كريم بانثينول فهو يعمل على تبيض البشرة والتخلص من التجاعيد الموجودة بها فقومي بوضع القليل من كريم بانثينول علي البشرة وقومي بالتدليك جيدا وأتركية علي البشرة حتي الصباح ثم قومي بغسل البشرة بالماء