وضعها يزدادا سوءاً !! شيرين عبدالوهاب تنهار مجدداً وتطرد الفريق المعالج لها !! تفاصيل صادمة من داخل غرفتها بالمصحّة !!

حتى الآن تنتشر كل يوم معلومات جديدة وأخبار حول حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد دخولها المستشفى.

وقد كشف الطبيب المعالج لها بأنها تعاني من أزمة نفسية نتيجة "اضطراب الشخصية الحدية بجانب اكتئاب الانسحاب والشتاء".

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وعن مقر علاجها، أوضح أنها تقيم في بجناح منفصل داخل قسم تعالج فيه منفردة ولا يوجد مرضى معها.

لكن لا يُسمح لها بالتواصل عبر الهاتف، حسبما أكد المصدر.

وأشار المصدر إلى أنها تعتقد أن هناك انتقادات لاذعة لها من جمهورها: "بتسأل الناس بيقولوا عليا ايه؟ لأن عندها صورة إن الناس بتقول عليها كلام وحش، زعقت وقالت للمعالجين إنتوا مش حاسين باللي أنا حاسه بيه ومعترضة على التعامل معها بهذا الشكل، بتقول أخرج وأنا عارفة هعالج نفسي إزاي".

وأضاف: "بتقول للمعالجين كمان أنتوا مش فاهمني ولا عارفين التعب اللي أنا فيه، وتشعر أن الطبيب النفسي مخادع ولا تحصل على الأمان معهم، وبالتالي مش متفاعلة في تلقي البرامج العلاجية"