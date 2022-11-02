القبض على حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار أثناء محاولتهما الهروب من مصر.. بعد ما حدث لشيرين في المستشفى!

ترددت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية حول القبض على حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار قبل سفرهما إلى الخارج في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب تحسن حالتها واستجابتها للعلاج داخل المستشفى.

أثار حسام حبيب وسارة الطباخ الجدل خلال الفترة الماضية بعدما تجمعا أمام المستشفى التي تتلقى فيها شيرين عبد الوهاب العلاج، وحاولا زيارتها رغم منع أهلها والأطباء الوصول إليها.

ونفى حسام حبيب في تصريحات تلفزيونية، أنه هو السبب وراء إدمان شيرين عبد الوهاب على المخدرات والأدوية المهدئة، وأكد على أنه لم يفكر في إيذائها رغم اتهام شقيقها له بأنها هو من تسبب في إدمانها.

وحتى الآن لم يصدر محامي سارة الطباخ أو حسام حبيب أي بيانات خاصة بالقبض على موكليهما، وكان آخر ظهور للأولى هو بيان خاص بالفنان محمد الشرنوبي نشرته أمس.

بيان سارة الطباخ

أعلنت المنتجة سارة الطباخ أن الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري في الدعوي المقامة منها ضد النقابات الفنية ومحمد الشرنوبي هو حكم بعدم القبول شكلا وأن الحكم لم يتطرق إلى موضوع الدعوى في حين أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة في ذات الموضوع بإلزام النقابات الفنية المختصمة في الدعوى بعدم إصدار تصاريح فنية له إلا من خلال شركة إيرث برودكشن والتي تمثلها.