بدون رحمة ولا قلب.. ام تركت طفلها في الشارع بجوار والده.. وعندما عادت كانت الصدمة القاتلة من هول مارأته .!!

لقي طفل سوري مصرعه متأثرا بجروح قاتلة تسببت بها الكلاب الضالة، للطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات بمحافظة ريف دمشق السورية.

وقال والد الطفل المهجر مع عائلته من محافظة دير الزور شرقي البلاد: أن ابنه "كان يلعب نهارا في الطريق العام قرب المزرعة التي يحرسها ويقطنون فيها،

فسمع صوت "نباح شديد من عدة كلاب، وصراخ مرعب من ولدي"، ويضيف: "خرجت مسرعا لأراه طريحا على الأرض ينزف من رأسه ورقبته ويده"، وفقا لـ (روسيا اليوم).

وتلقت الشرطة بلاغا من مشفى في جرمانا يفيد بوفاة الطفل بعدما أسعفه والده الذي يعمل "ناطورا" (حارسا) في إحدى مزارع المليحة، وأن الطفل توفى بسبب هجوم كلاب ضالة.

الطبيب الشرعي أسامة أبو الخير قال إن فحص الجثة أظهر "وجود عض شديد في منطق الرقبة أدى لاختناق الطفل وتآكل قطعة من فروة رأسه، وآثار جروح مختلفة في كل أنحاء جسده نتيجة هجوم الكلاب عليه".