نرمين الفقي تكشف عمرها الحقيقي وتفاجئ الجمهور.. لن تصدقوا انها أصبحت في هذا السن؟! والمفاجأة في الوزن الذي وصلت إليه الفنانة!

حسمت الفنانة نيرمين الفقي الجدل حول الأسئلة المتعلقة بعمرها، بعد تباين ما يثار حول عمرها الحقيقي في مواقع مختلفة، ومنها موقع "ويكيبديا".

الفنانة نرمين الفقي، خلال ظهورها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذ ، قالت: "البعض نشر أني بلغت الستين، وفي جوجل، كتب أني أكملت الخمسين، ولكن يتبقى لي عامين على إكمال الـ 50عاما، ربنا يديني الصحة وأكملهم".

وتابعت: "وزني ٧٢ كيلو، وهو كثير بالنسبة إلى طولي، وهو ١٦٨ سم، وزاد وزني مؤخرا بعد قلة مزاولة رياضة الجيم، عقب انتشار فيروس كورونا".

نرمين، أضافت: "أحب الظهور طبيعية، ولا أفضل وضع المكياج، وأدوات التجميل، حتى في المسلسلات التي أشارك بها".