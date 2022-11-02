ما قالته الفنّانة هيفاء في أول ظهور وتعليق بعد احتراق وجهها وتشوّه ملامحها صدم الجميع!! لن تصدّق كيف بدت .!!

بعد ساعات قليلة من حفلها الأخير ليلة الجمعة 28 أكتوبرضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية حالة كبيرة من الجدل حول هيفاء وهبي.



وتسببت صور متداولة للفنانة هيفاء وهبي، تظهر فيها رتوش جعلتها تبدو بملامح مشوهة، في تزايد الأقاويل حول تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل.

وظهرت هيفاء وهبي، في مقطع فيديو تم تصويره عن قرب، خلال كواليس نفس الحفل بملامحها العادية بدون أي تشوهات في وجهها.



يأتي ذلك بعدما، أثارت الفنانة هيفاء وهبي، حالة كبيرة من الجدل في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليلة أمس، الجمعة 28 أكتوبر،

بسبب تداول صور صادمة لها. وظهرت هيفاء وهبي في صور متداولة لها، بملامح صادمة، جعلت البعض يتساءل عن حقيقة تشوه ملامحها بسبب عمليات التجميل.