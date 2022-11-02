هذه الطفلة أصبحت أشهر ممثلة مصرية شقيقتها نجمة كبيرة وتزوجت من فنان شهير.. شديد الملاحظة سيعرفها

شرت النجمة المصرية آيتن عامر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور انستغرام من طفولتها وأضافت تعليقاً على الصورة قالت فيها:"mini me".

الصورة أثارت إعجاب متابعي أيتن عامر على صفحتها وعبروا بتعليقاتهم الجميلة أنها تشبه نفسها اليوم تماماً فلم تتغير ملامحها أبداً.

وانهالت التعليقات على آيتن عامر، حيث أكد جمهورها أن ملامحها فى مرحلة الطفولة لا تختلف كثيرا عن ملامحها فى المرحلة الحالية.

ومن بين التعليقات التي تلقتها صورة أيتن عامر كانت "طول عمرك قمر".

يذكر أن الفنانة آيتن عامر تزوجت من مدير التصوير محمد عز العرب، واستمر زواجهما سبع سنين قبل أن ينفصلا مؤخراً.