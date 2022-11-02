في غمضة عين حدث مالم يكن في الحسبان... وفاة عروس في حفل زفافها وعريسها يعمل ليلة الدخلة مع شقيقتها وجثتها بجوارهما ومافعله الاب بجثة ابنته لايتخيلة عقل .!!

في واقعة فريدة من نوعها، قام عريس بالزواج من شقيقة عروسه، بعد وفاة الأخيرة بشكل مفاجئ اثناء حفل زفافهما.



وقال مصدر صحفي ان عروس أصيبت بسكتة قلبية خلال عقد قرانها بالهند، لتقرر أسرتها تزويج شقيقتها من عريسها واستكمال حفل الزفاف.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرضت العروس، التي تدعى "سوربي"، لأزمة قلبية في الحفل الذي أقيم بمدينة إيتاوا في ولاية أوتار براديش،

بعد تبادل أكاليل الزهور مع زوجها مانجيش كومار، كجزء من تقاليد الزفاف الهندوسية.

فيما تم استدعاء طبيب من القرية المحلية إلى مكان حفل الزفاف لكنه لم يتمكن من إنقاذها.



وبدلاً من إلغاء حفل الزفاف، وافقت عائلتا الطرفين على مواصلة الحفل من خلال استبدال العروس بأختها نيشا.



وأشارت الصحيفة إلى ان عائلة العروس احتفظت بجثتها في غرفة منفصلة أثناء حفل الزفاف، وتم حرق جثمانها في وقت لاحق.



وقال أجب سينغ، أحد أعمام سوربي، للصحيفة إنها كانت "دعوة صعبة" للعائلة لمواصلة حفل الزفاف.

من جانبه تحدث "سوراب" شقيق سوربي: قائلا: "من الصعب تصديق وجود جثة في الغرفة وكان يتم تجهيز شقيقتها في الغرفة ذاتها وطلب الاب ان الجثة تظل بالفستان وتكون حاضرة في الزفاف وليلة الزفاف.