الفلكية ليلى عبد اللطيف تضرب من جديد بتوقع صادم عن وفاة شخص على احد شاشات التلفزيون بشكل مفاجئ.. لن تصدق من يكون .!!

صدقت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بتوقع كانت قد صرحته مؤخراً عن وفاة شخص بسبب ازمة قلبية حادة خلال استضافته في برنامج

على الهواء مباشرة، وبالفعل توفي تاجر الأعلاف شكرالله المعلوف بعد تعرضه لعارض صحي على الهواء مباشرة أثناء ظهوره في برنامج “يسقط حكم الفاسد” على قناة “الجديد” اللبنانية .

وانتشر مقطع فيديو في “تويتر” من الحلقة التي فتحت ملف اتهامات بالفساد بحق المعلوف، تلاحقه منذ سنوات،

بالتهريب بين سوريا ولبنان وسرقة الدعم المصرفي والتواطؤ مع موظفين في الدولة ووزارة الاقتصاد.وخلال الحلقة التي بثت مساء الجمعة، وحذفتها “الجديد” من موقعها الإلكتروني،

ظهر المعلوف في مداخلة مع القناة للرد على الاتهامات عبر تطبيق “زووم”، لكنه سقط فجأة وظهرت أصوات العائلة من حوله قلقة عليه.

وأفاد ناشطون بأنه فارق الحياة إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها في الخارج بحسب أحد أقربائه.