مش شيرين اللي تتشحن كده!! شيرين عبد الوهاب في حالة غضب وتصرخ على الأطباء !! تفاصيل صادمة جداً من داخل المصحّة النفسية!!

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة والمطربة شيرين عبد الوهاب، بعد الشائعات التي طالتها خلال الساعات الأخيرة.

وقال مصطفى كامل، عبر تصريحات تليفزيونية إن المطربة الكبيرة شيرين لم تغادر المستشفى أو البلاد.

أوضح مصدر طبي مُطلع على صلة بحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن طبيعة كواليس التعامل معها خلال الأيام الماضية داخل أحد المستشفيات الخاصة في علاج الأمراض النفسية والإدمان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأيام الأخيرة شهدت تحسنا في الحالة الصحية والنفسية لشيرين عبدالوهاب عن الأيام الأولى لدخولها المستشفى، إذ بدأت تتفاعل مع الفريق الطبي في الحصول على السوائل وقليل من الطعام، معتبرا ذلك "أمر جيد في حد ذاته".

لكن المصدر أوضح أنها تشتكي من آلام في "المعدة والأسنان"، على إثر المادة المُخدرة التي كانت تتعاطها وأثرت سلبًا عليها.

وعن تفاصيل علاجها، أضاف: "الكلام معاها دلوقتي إن أخوكي عارف مصلحتك، لكنها ترفض مقابلة شقيقها بشكل تام، ولا يوجد تعاون معه".

وشدد المصدر على استيائها من طريقة دخولها المستشفى: "مستاءة جدا من الطريقة وبتقول أنا المفروض متعاملش كده، مش شيرين اللي مفتروض تتشحن كده، وأنتوا كبرتوا الموضوع، أنا عارفة إننا غلطت وكان يومين وهرجع عن اللي بعمله، واللي متابعين حالتي عارفين كده لأننا كنت في أزمة".

ولفت إلى أن تشخيصها الطبي أنها تعاني من أزمة نفسية نتيجة "اضطراب الشخصية الحدية بجانب اكتئاب الانسحاب والشتاء".

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن شيرين تابعت رسالة الإعلامي عمرو أديب لها وضرورة إنقاذها والوقوف إلى جانبها، وعلقت على ذلك بالقول "حبيبي يا عمور".

كما تفاعلت مع رسالة الفنانة ماجدة الرومي، والفنانة سميرة سعيد، وفق المصدر.

وكان محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أصدر بيانا عاجلا بعد تداول مواقع وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي نبأ وفاتها.

وقال محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه يهيب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب، وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار وشائعات.