كنز يبحث عنه المتزوجين في غرفة النوم ..ضع ثلاث حبات القرنفل بهذه الطريقة تجعلك كالأسد .

موطن القرنفل هو “ جزر التوابل " بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا ، إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم .

القيمة الغذائية للقرنفل تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل ( 6.6 غ ) ، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية :السعرات الحرارية : 21 الدهون : 1.32 الدهون المشبعة : 0.35 الكاربوهيدرات : 4.04 الألياف : 2.3 البروتينات : 0.39 الكولسترول : 0

فوائد القرنفل للرجال يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة ، وللقرنفل فوائد عديدة للرجال حيث يمكن إستخدامه كمنشط جنسي ، كما أنه بسبب المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي ، يعتبر من أكثر الأعشاب استخداما من قبل الرجال ، ومن فوائدة للجنس مايلي :

خصائصه

رفع مستويات هرمون التستوستيرون يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون ، وبالتالي بعد القرنفل منشط جنسي طبيعي ، ويعزز قوة الانتصاب لدى الرجل ، وللحصول على هذه الخالدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي ، حيث يضيف له رائحة ونكهة مميزة . ويضمن الحصول على فوائده في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون . يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل في تحسين جودة الحيوانات المنوية ، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون ، وتشمل هذه الأعشاب : القرفة ، والزنجبيل . كما يعتبر القرنفل أمرا مهما لصحة الرجل حيث يمكنه أيضا زيادة الطاقة والإثارة وبالتالي يتركك برائحة لطيفة ، مما يساهم في خلق جذب جسدي قوي بين الرجال والنساء .2. المساهمة في علاج سرعة القذف أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف ، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة ، وغسل القضيب قبل الجماع ، مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره ، وبتالي يحد من سرعة القذف.

3. تعزيز الصحة الجنسية يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي وقدرته على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل ، والسبب في ذلك مستخلص الإيثانول ( Ethanol ) الموجود بنسبة 50 % من القرنفل.

4. الحفاظ على كتلة العظام أحد فوائد القرنفل للرجال أنه قد يعزز القرنفل كتلة العظام وخاصة مع تقدم العمر ، حيث يحتوي على مركبات تزيد كثافة العظام وقوتها ، مثل : مركب الأوجينول ( Eugenol ) ، كما أن القرنفل غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام ، وتعزيز صحتها ، وزيادة كتلة العظام.