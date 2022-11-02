صورة نادرة للفنانة فاتن حمامة وهي طفلة مع دميتها المفضلة.. كانت جميلة بشكل لايصدق

ارتبطت الفنانة المصرية فاتن حمامة بدميتها الصغيرة منذ أول لحظات قدومها إلى الحياة، خاصة أن اسمها تم اختياره من اسم دمية شقيقها الذي أهداها لها في أول لحظات ولادتها.

وتظهر فاتن حمامة في صورة نادرة وهي تحتضن دميتها بحنان، وتبدو هي الأقرب لها، وهذا المشهد يعد تكرار للحالة التي كان يعيشها شقيقها منير قبل مولدها حيث كان يحتفظ بدميته فاتن ويلعب معها، ولكن بعد قدوم شقيقتها استبدل دميته الخرساء بشقيقته حتى تجاريه في الكلام، وتلعب معه.

منير ما إن سمع صوت بكاء شقيقته حتى هرع إليها ليقبلها، وسط فرحة الوالدين، ثم أسرع إلى غرفته وأحضر دميته ليضعها بين أحضان الضيفة الجديدة «فاتن»، وسط دهشة والديه.