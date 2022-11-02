بشنب ضخم.. إطلالة صادمة صعقت كل من شاهدها لإبنة هشام سليم التي تحولت إلى رجل.. لن تصدق كيف بدت وفاجأت الجميع .!!

أثار شكل نورا هشام سليم بعد تحولها إلى نور فضول الجمهور خصوصاً بعد تداول آخر صور له خلال تشييع جنازة والده الفنان الشهير.



ووثقت صور تداولها رواد مواقع التواصل ملامح الحزن على وجه نور هشام سليم، الذي أعلن عن تحوله من أنثى لذكر قبل سنوات،

وهو حزين بينما أظهرته احدى الصور منهارا ويبكي بشدة لحظة تشييع جنازة والده من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

أعلن نور هشام سليم، أن عزاء والده سوف يكون بعد تشييع الجنازة فقط، وكتب عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" شكر اللى سعيكم جميعا و يقتصر العزاء على تشييع الجنازة".



وأثار الفنان هشام سليم حالة من الجدل، قبل سنوات، بعد إعلان تحول ابنته من أنثى إلى ذكر، لتتحول من "نورا" إلى "نور"، وذلك خلال استضافته في برنامج

"شيخ الحارة والجريئة" الذي يعرض على قناة القاهرة والناس في رمضان الحالي وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.وأعلن هشام سليم تحول ابنته، قائلًا:

"بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كده، وهي بتتحول حاليًا، وأنا مستغربتش أبدًا أنها تتحول لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت على طول بشك في الحكاية دي".



وأضاف هشام: "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي، وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقت هي عمرها 26 سنة".



والجدير بالذكر، أن الفنان هشام سليم له ثلاثة بنات، تعتبر "نورا" المتحولة هي الكبرى، والتي أصبحت "نور"، وهي الابنة الوحيدة التي تعيش مع الأب، أما الأخرتان فتعيشان مع والدتهما بعد الانفصال.

توفي هشام سليم توفي، الخميس قبل الماضي، عن عمر ناهز الـ64 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان؛ حيث شهدت حالته الصحية تدهورا كبيرا في أيامه الأخيرة، بعد توغل السرطان في جسده.