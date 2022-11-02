ماحدث كارثي وغير متوقع.. عريس يضرب زوجته فى حفل زفافهما بعد فوزها عليه فى لعبة وتحول زفافهما الى خناقة كبيرة .!!

وثق عدد من الكاميرات لحظة مرعبة ضرب عريس زوجته ليلة زفافهما بعدما فازت عليه فى لعبة وفقاً لموقع صحيفة «ديلى ميل» البريطاني

أوضحت الصحيفة أن العروس فازت بلعبة غير معروفة، وعندما أدرك العريس، ذلك قام بضربها بقوة على مؤخرة رأسها بقبضة يده، وضعت العروس التى أصيبت بصدمة وذهول،

قبل أن ترفع فستان زفافها الأبيض عن الأرض وتأخذها سيدتان أخريان من على المسرح ليذهبا بها خارج القاعة.

وخلال الحفل، ظهر أيضًا رجل يقف إلى جانب العريس مصدومًا مع استمرار عزف موسيقى الحفلة ووميض أضواء الديسكو من حولهم.

وظل العريس على المنصة، وكأن شيئًا لم يحدث، يحدق فى الحشد الصامت الذى كان قبل لحظات يهتف للزوجين، ولا يعرف ماذا حدث بعد توقف التصوير.

وذكر تقرير «ديلى ميل» أن حفل الزفاف أقيم فى أوزبكستان و لم يصدر أى تعليق من وكالات إنفاذ القانون عن الحادث أو العقوبة التى تعرض لها العريس نتيجة ضربه لعروسه ليلة زفافهما.

ومن ناحية أخرى، تعرف هذه البلدة بحفلات زيجاتها المريبة، على الرغم من أنها أصبحت أقل شيوعًا اليوم، لكن ليس معروفا هل هذا الحفل كان مدبرا أم لا،

كما انتشر مقطع فيديو للحفل أثناء ضرب العريس لعروسته ورد فعل المدعوين الذين أصيبوا بالذهول، وتفاعل مع مقاطع الفيديو رواد مواقع التواصل الإجتماعى،

الذين أكدوا على شعورهم بالغضب من رد فعل العريس، وكتب أحد الأشخاص على مقطع الفيديو: «هذا محزن للغاية». «آمل أن تجد الشجاعة لتوجيه الإتهام إليه ومحاسبته على أفعاله.