ام وضعت كاميرا مراقبة في غرفة نوم طفلتها الرضيعة لتعرف سبب بكاء ابنتها كل ليلة اثناء نومها .. وعند رؤيتها اكتشفت الصدمة التي جعلتها تترك البيت وتفر هاربة !! (صور)

في تفاصيل غريبة أصيبت سيدة بصدمه بعدما شاهدت عدسات كاميرا المراقبة التي وضعتها في غرفة طفلتها أثناء نومهافي ليلة الاسبوع الماضي



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، أن سيدة و زوجها قاموا بتغيير سكنهم إلى منزل قديم يخص عائلة الزوجة و لكنه كان مهجورا منذ وفاة والدها و والدتها.

نشرت السيدة مقطع فيدية لطفلتها البالغة من العمر 13 شهرا، و التي كانت نائمة في سريرها الصغير، بعد أن استغرقت في النوم و تركتها والدتها و خرجحت إلى غرفة آخرى في المنزل .

نظرت السيدة إلى الشاشة بعد أن وضعت كاميرات مراقبة في غرفة الطفلة و شاهدت خيال يدور حول جسد الطفلة و اختفت الصورة لثوان و عادت مرة آخرى و الطفلة تبكي .



جدير بالذكر ان المنزل كان يخص والد و والدة الزوجة، و قرروا أن ينتقلوا للعيش فيه و ذلك بعد وفاة الأب و الأم، و رغبتهم في شراء منزل كبير و لم يجدوا أنسب من ذلك المنزل .

أوضحت السيدة أنن والدتها كانت تؤمن بالخلود، و الحياة بعغد الموت، و قد عثرت في القبو الخاص بالمنزل لصور لها و كلمات غير مفهومة كتبتها على جدران المنزل .

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