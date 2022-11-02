بعد سخرية متابعة منها بسبب أسنانها المعوجة.. الفنانة هنا الزاهد قصفت جبهتها برد صادم وغير متوقع!!

فتحت الفنانة هنا الزاهد في وقت سابق للجمهور باب الحديث معها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وذلك لتسمح للجمهور بإلقاء بعض الأسئلة التي يريدون إجابتها وكانت من بين تلك الأسئلة سخرية احد المتابعات: "ليه معملتيش سنانك لحد دلوقتي"، ولم تتردد عليها هنا الزاهد بالرد القوي من خلال خاصية "ستوري" عبر موقع انستجرام: "عشان بحب سناني وهي معوجة حاسة لو عملتها ضحكتي هتتغير".

وفاجأت إجابة الفنانة الكثيرين الذين أشادوا بقوة ثقة الفنانة وحبها لنفسها وأنها قصفت جبهه الفتاة بنجاح، وفي تصريح سابق أكدت الفنانة أنها لم تلجأ للتجميل لتغير شكل ضحكتها والتي صرحت بأنها لا تريد تغييرها.

ومن خلال مشاركتها في فيلم بحبك حع النجم تامر حسني حققت الفنانة نجاحا كبيرا وابدت دهشتها من ردود الناس الإيجابية حول الفيلم.