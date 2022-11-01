صورة نادرة ل بيومي فؤاد وسط الفرقة الموسيقية للعندليب تهزّ السوشيال ميديا!! والجمهور: إزاي كنت موجود ساعتها!!

تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد الترند وذلك بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة له ظهر فيها في الفرقة الموسيقية للفنان عبد الحليم حافظ.

وأربكت الصورة المنشورة الجميع وأحدثت جدل في السوشيال ميديا وسط صدمة الجمهور: إزاي كان هناك ساعتها؟وبعد التدقيق تبين أن الصورة التقطت له وهو (كومبارس) صامت في مسلسل (العندليب حكاية شعب) الذي تم إنتاجه عام 2006 وقام بإخراجه جمال عبد الحميد وقام ببطولته عبلة كامل.

وظهر فؤاد في الصورة وهو يجسد أحد أعضاء الفرقة الموسيقية التي ترافق العندلي في الغناء.

ويحظى الفنان بيومي فؤاد، بجماهيرية كبيرة، حيث يتمتع بخفة ظل واسعة، جعلته مطلوباً في كثير من الأعمال ليس في مصر فحسب، بينما في أعمال خليجية أيضا.