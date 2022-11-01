سألوا سميرة عبد العزيز اذا كانت ستوافق على العمل مع محمد رمضان بعد أن اهانها فوضعت شروط صادمة! ماهي؟

حلت الفنانة سميرة عبدالعزيز ضيفة على برنامج العنيدة، المذاع على قناة الشمس الفضائية؛ حيث تحدثت عن أزمتها مع الفنان محمد رمضان.

وتحدثت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن محمد رمضان قائلة: إنها لا تعرفه على المستوى الشخصي والفني، حيث إنها لم تفابله أو تشاهد أعمالا درامية له من قبل.

وتابعت سميرة عبد العزيز: أنها حين قالت إنها لن ترد عليه حتى ألا تتساوى الرؤوس كانت تقصد الفارق العمري بينهما لا يسمح بأن ترد عليه .

وأضافت سميرة عبدالعزيز: أنها من الممكن أن تشارك محمد رمضان فى عمل درامي بشرطين، الأول ان يكون النص الدرامي جيدا، والأمر الثاني أن يجلس معها ويعتذر عما بدر منه.

ويعد آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز هو مسلسل وسط البلد والذى شاركها فى البطولة كل من ناصر سيف ، سماح السعيد ، وفيدرا، وأحمد كشك، وجمال عبد الناصر، إضافة إلى شباب من دارسي أكاديمية الفنون.