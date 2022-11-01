للمتزوجين النساء والرجال.. ستحقق حلم كل فتاة حبة موز وملعقتين من زيت الزيتون الوصفة المعجزة التي ستذهلكم من أول أسبوع .!!

تساقط الشعر مشكلة يعاني منها الكثيرون، وتزاد هذه الأزمة خلال فصل الشتاء، وذلك يرجع لبرودة الطقس، وقلة تناول الماء،

وهناك العديد من الأشياء المسببة لتساقط الشعر ومن أبرزها التغذية السيئة وعدم تناول الأطعمة المغذية وأيضا عدم تناول السوائل الهامة لتغذية الجسم، والشعر.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي وصفة طبيعية تعمل على علاج تساقط الشعر، وفقا لما نشره موقع " bellatory"، والذي أكد على دور الموز في علاج تساقط الشعر، وخاصة خلال إعداده كنوع من أنواع الماسكات التي تعمل على زيادة تنشيط الدم في فروة الرأس، وهذا يساهم في طلوع الشعر في حالة جيدة.

وقدم التقرير، ماسك الموز بزيت الزيتون، لعلاج تساقط الشعر، وترطيبه وجعله أكثر قوة، ولمعا، كما أنه يعالج مشكلة التقصف، فهذا الماسك غني بفيتامين "أ" ومضادات الأكسدة الهامة لصحة الشعر.

طريقة تحضير ماسك الموز بزيت الزيتون :

- ملعقتين من زيت الزيتون.

- حبة من الموز.

- قم بهرس الموز جيدا، ثم ضع عليها زيت الزيتون، وضع الماسك علي شعرك من الجذور، حتى الأطراف، وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة علي الشعر، ثم تنظيفه جيدا بالماء البارد.

- ينصح بعمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول علي فوائده الكثيرة.