كرهتها الملكة اليزابيث من داخل قلبها!! سبب حقد وكره العائلة الملكية لـزوجة الأمير هاري (ميغان ماركل)أنفضح أخيراً.. لن تصدقوا ماذا سرقت؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بأنباء تفيد بطلاق الأمير هاري لزوجته الممثلة ميغان ماركل، الأمر الذي صدم الجمهور.

ودائما مايتسائل الكثيرون عن سبب كره عائلة الملكة اليزابيث الثانية لزوجة الأمير هاري، الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وكانت قد كشفت الكاتبة تينا براون في كتابها The Palace Papers أن الأميرة الراحلة ديانا لو ظلت على قيد الحياة، ما كانت ستعجب بكنتها دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل.

الأميرة ديانا كانت مقربة جداً من ولديها، ومن الأمير هاري بشكل خاص، قبل أن تقضي بحادث سيارة في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997.

وجد الأمير هاري السعادة مع زوجته ميغان ماركل ورزق منها بولدين أرتشي وليليبيت، لكن الكاتبة تينا براون تقول ان الأميرة ديانا كانت تحمي ابنيها بشدة، ولن تحب ميغان ماركل لانها كانت وجدت سلوكها تدخلياً أكثر من اللزوم مع الأمير هاري، كانت ستجد ان ماركل سرقت ابنها، حسب صحيفة ديلي مايل البريطانية.