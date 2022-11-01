قبل أكثر مـن 20 عامًا ظهر هذا الطفل الوسيم في أغنية محمد فؤاد «أنا لو حبيبك» ... لن تصـدق كيف أصبح شكله اليـوم ووسامته ورجولته تجاوزت المعقول .!!

في فترة التسعينات كان السائد في الأغنيات المصورة الاستعانة بالأطفال ليكونوا أبطال الأغنية، فالغناء ليس حكرا للحبيب أو الحبيبة

فقط، فالأب يغني لابنته وحبيبته، والأم تغني لابنها حبيبها وسندها.رغم عدم مشاركته في الكثير من الأعمال، إلا أن الطفل أيمن محمد أيمن ترك بصمة لدى الجمهور خصوصاً بعد ظهوره في كليب أغنية محمد فؤاد الشهيرة "أنا لو حبيبك".

بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على كليب "أنا لو حبيبك" أصبح أيمن شاباً وتبادل النشطاء صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي لا تظهر أي تغير في شكله .



وتسببت هذه الأغنيات في أن ينال الطفل بطلها شهرة واسعة، سواء في مدرسته أو أي مكان يذهب إليه، ورغم أن الجميع يعتقدون أن هذا الطفل سيستمر في الحفاظ على الشهرة والنجاح، ولكن نفاجأ بعدها أنه اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة.



والآن مع تواجد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد بحث وتدقيق تستطيع بسهولة أن نجد حسابات وصور هؤلاء الأطفال ومتابعة كل تفاصيل حياتهم ومنهم الطفل أيمن محمد أيمن.