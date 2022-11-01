شيرين عبد الوهاب تنبأت بمصيرها المأساوي قبل أيام من دخولها المستشفى.. ما قالته الفنانة يدمي قلوب الجمهور!!

احزنت قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجميع بعد المأساة التي حلت بها والتغيرات الكبيرة في حياتها و التي انتهت بدخولها المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق الاهتمام الكبير في حياة الفنانة المصرية و آخر اخبارها، استذكر المتابعون آخر مقابلة أجرتها شيرين مع صاحبة السعادة إسعاد يونس حيث تنبأت بمصيرها المأساوي وروت بالتفاصيل ما حدث معها.

وفي المقابلة قالت شيرين أنها رأت حلماً بأنها ذهبت إلى حفلة في الصحراء وكان هناك الكثير من الناس عند الأهرامات وأصيبت هي والحاضرين بلعنة الفراعنة ورغم محاولتها قراءة التعويذات إلا أنها لم تتخلص من اللعنة ولم تستطع العودة لحياتها.