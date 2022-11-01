محمد الترك يفتح غرفة دنيا بطمة المغلقة منذ 4 سنوات في البحرين.. لن تتخيلوا كيف تبدو والمفاجأة بالأشياء الخاصة التي اظهرها للعلن!

عاد المنتج محمد الترك لمنزله في البحرين، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة دنيا بطمة بعد سنوات من الزواج.

ويتواجد محمد الترك برفقه أبنائه من منى السابر، والذين ظهروا في اول فيديو نشره الترك بعد وصوله لمنزلة.

ونشر محمد الترك عبر حسابه على انستجرام فيديو يوثق من خلاله عودته للمنزل واستقبال أبنائه له بالدموع وركوعه أمام والدته طلبا للعفو منها.

وفي الفيديو يظهر محمد الترك وهو يستعرض غرفة نوم دنيا بطمة في المنزل على أنغام أغنية "بعز نفسي" لحسين الجسمي وقال الترك " غرفتنا تركناها قبل 3 سنوات هارجعها أحسن من الأول".

كما حرص محمد الترك على تصوير سرير طليقته دنيا بطمة بالاضافة الي بعض مقتنياتها منها العطور والصور الخاصة بها .

تصدرت الفنانة دنيا بطمة تريند جوجل بعد خروجها بمقطع فيديو تكشف فيه تعرضها إلى الخيانة والعنف على يد زوجها السابق محمد الترك، والذى قرر أن يعود إلى أولاده من منى السابر.

وانهارت دنيا بطمة من البكاء أثناء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذى كشفت فيه كثيرا من التفاصيل الخاصة مع زوجها السابق محمد الترك، والذى ظل يطاردها فى العديد من الأماكن خلال الفترة الماضية.

وكشفت دنيا بطمة خلال الفيديو عن تعرضها إلى العنف بقوة على يد زوجها السابق محمد الترك، كما كشفت عن تعرضها للخيانة من جانبه

وأوضحت دنيا بطمة أن زوجها محمد الترك تعمد الكذب وتضليل الحقائق من خلال الصحافة والإعلام للتكتم على فضيحة الخيانة وجريمة السرقة، ملوحة بأن لديها دليلا على الخيانة.

ورغم الاتهامات التى وجهتها دنيا بطمة ضد زوجها السابق محمد الترك، إلا أن المحكمة المغربية قررت براءته من جميع التهم التى وجهتها له دنيا بطمة.

وقد تسبب هذا الأمر فى خروج الفتاة التى وجهت لها اتهاما بالخيانة مع محمد الترك.

وقالت وصال فى فيديو لها: "هذا أول تصريح ليا من بعد هاد القضية مع محمد ترك، فمن بعد ما تهجموا عليا الصحافة وصوروني فما بقى عندي سبب إني أسكت ولا عندي سبب أصلا إني اتخبا"..