ايقونة الجمال مي عز الدين تفاجئ الجميع: ممكن اتضرب من أي ممثل إلا 3 فنانين مسمحلهمش يقربوا مني خالص.. الصدمة في أسمائهم .!! (فيديو)

شغلت النجمة مي عز الدين الرأي العام بعد شائعات خطوبتها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



كما تصدرت اهتمامات الجمهور أيضاً بسبب عودته للفن عبر مسلسل "جزيرة غمام" بعد غياب، وهي التي كانت من ضمن نجوم الصفوة.

وفي لقاء سابق جمعها مع الإعلامية، رغدة شلهوب، في برنامج "100 سؤال"،قالت إنها ليس لديها مانع أن تتعرض للضرب في السياق الدرامي إلا من 3 ممثلين.



وأضافت مي: ممكن اتضرب من أي ممثل إلا أحمد زاهر ونضال الشافعي وخالد النبوي، والسبب اندماجهم الكبير في العمل وقد تكون ضرباتهم مؤلمة.



مي عز الدين تبلغ من العمر اليوم 4 عاماً وهي من إحدى عوانس الوسط الفني، ولم تتزوج حتى الآن.

وظهورها بدور مختلف لم يسبق لها تقديمه على مدار مشوار الفني، وأعادت اكتشاف نفسها في دور "العايقة أو نوارة" الذي قدمته في المسلسل.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، وفاء عامر، أحمد أمين، محمود البزاوي، محمد جمعة، لبنى ونس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.