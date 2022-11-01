هذه الطفلة أصبحت من أشهر الممثلات في جيلها عرفت بجمالها الساحر واعتزلت الفن بسبب اية قرانيه.. خمن من تكون؟!

بدأت هذه الطفلة مشوارها الفني في السينما في سن مبكر حيث شاركت في فيلم "وفاء للابد" عام 1962 وبعدها بعامين شاركت في فيلم "لوكاندة الفردوس" ، وفي عام 1965 قدمت أيضاً دوراً في فيلم "الإعتراف" وفيلم "الليالي الطويلة" بعدها بثلاثة أعوام، واستطاعت أن توفق بين دراستها الجامعية في كلية التجارة وبين احتراف الفن .

أنها الممثلة نورا التي بدأت النجومية في بدايات الشباب فقدمت عام 1972 فيلمها "بيت من الرمال" وبعدها بثلاث سنوات شاركت هاني شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" وفي العام نفسه قدمت فيلم "يارب توبة" و"مضى قطار العمر" وشاركت في بطولة فيلم "عندما يسقط الجسد" و"كان وكان وكان" و"هكذا الايام" و"الحب في طريق مسدود".