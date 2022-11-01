حادثة اغرب من الخيال.. رجل ذهب لزيارة قبر ابنته.. وعندما وصل الى القبر كانت الصدمة التي جعلته يفقد اعصابة ويصرخ .!!

أصيب مواطنٌ بصدمة وفقد اعصابة بعد ذهابه إلى مقبرة الشيخ رضوان بمدينة غزة، لزيارة قبر ابنته ليفاجأ بوجود قبر لشخص آخر في مكانه.

وكشف الشاب خالد الكحلوت، عن تفاصيل ما حدث معه، قائلا: "اعتدت على زيارة قبر ابنتي مرة في كل شهر أو شهرين، وقبل أيام ذهبت كالعادة هناك لأفاجأ بعدم وجود قبر الطفلة التي توفيت عام 2005 وبوجود قبر آخر في مكانه".

وأضاف "يبدو أن هناك من قام بنبش القبر للاسترزاق ليبعون المكان بـ700 أو 800 شيكل"، مؤكدًا أن القبر كان مبنيًا ومكتوبًا عليه اسمها.

وأشار إلى وجود محاولات سابقة لهدم القبر بين الحين والآخر؛ فيقومون بإعادة ترميمه خلال الزيارات.

وتحدث الشاب الكحلوت، في مقطع فيديو من المقبرة، عن أحد حراس المقبرة الذي قال إنه شاهد عدد من الأشخاص ينبشون القبر؛ مشيرا إلى رفضه أن يكون شاهدا عليهم، وفق قوله.

وأوضح أنهم توجهوا إلى الجهات المختصة التي وعدت بالتحقيق في هذه الواقعة وملاحقة المتورطين فيها.

وتعيد هذه الحادثة الأذهان إلى حوادث سابقة تلخصت في محاولات بعض الأشخاص يطلق عليهم "نبيشة القبور" توفير قبور لأشخاص يرغبون في دفن ذويهم قريبًا منهم مقابل حصولهم على مبلغ مالي، وعليه يقومون بنبش وتحطيم بعض القبور

القديمة وينقلون الرفات إلى مناطق مجهولة ثم يبيعون المكان مقابل 700 و800 شيكل لأهل المتوفى حديثًا.