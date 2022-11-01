دلعي نفسك وبشرتك… ضعي زيت الزيتون مع القرنفل جربيها وهتبهرك ومش هتبطلي تعمليها !!!

زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تستخدم في كل الوصفات التي تعالج البشرة والشعر كما أنه يعمل كعلاج قوي للوصفات العلاجية والجمالية كما يعمل على تنظيف البشرة وغلق مسام البشرة كما أنها تحمي البشرة من علامات الشيخوخة لذلك ينصح باستخدامه في جميع ماسكات البشرة لأنه يعمل على ترطيب البشرة كما أنه يقلل تعرض الجلد للتشققات ويمكن استخدام زيت الزيتون مع كثير من وصفات البشرة وهناك وصفة سحرية لاستخدام زيت الزيتون وهي استخدامه مع القرنفل تعالي وهقولك هنعمل بيهم ايه.

فوائد زيت الزيتون مع القرنفل للبشرة

يستخدم زيت الزيتون مع القرنفل لحل مشكلات كثيرة يعانون منها الكثير من السيدات وهي تفتيح المناطق الداكنة الموجودة في الجسم بما فيها منطقة الكوع والركبة ومنطقة الرقبة فهذه المناطق تسبب الإزعاج عند كثير من السيدات كما أنه يعمل على تفتيح المناطق الحساسة مثل تفتيح منطقة تحت الإبط ومنطقة البكيني وتتعرض هذه المناطق للاسمرار بسبب تعرضها للالتهابات بشكل دائم فتقوم البكتيريا بصبغ هذه المناطق استخدمي الوصفة وهتحلي مشاكل بشرتك كما أنها تستخدم في علاج حب الشباب وحساسية الجلد.

طريقة عمل ماسك زيت الزيتون والقرنفل

نقوم بتحضير بوله ونضع بها كمية من زيت الزيتون ما يقارب 20 نقطة ثم نقوم بوضع ملعقتين كبار من القرنفل المطحون أو من زيت القرنفل على حسب الموجود ثم نقوم بمزج المكونات مع بعضها حتى تتجانس وبعد ذلك نقوم بتدليكها في المناطق السوداء وتترك عليها لمدة ساعتين للحصول على أفضل النتائج ثم نقوم بشطفها بالماء الدافئ كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع وشوفي النتيجة بنفسك.