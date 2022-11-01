النجمة حلا الترك تحرق قلب والدها بأقوى تعليق غير مباشر لوالدها بعد طلاقه من دنيا بطمة.. ما قالته حتماً سيصدمك .!!

علقت الفنانة حلا الترك، ابنة المنتج البحريني محمد الترك، بطريقة غير مباشرة على أزمة هذا الأخير مع زوجته الحالية دنيا بطمة.



ونشرت حلا الترك عبر خاصية (ستوري) على حسابها على (إنستغرام)، تدوينة منقولة جاء فيها: (لكل عمل جزاء فاختر لنفسك ماتحب والجزاء من جنس العمل).

النجمة البحرينية حلا الترك التي يعاني والدها مشاكل حادة مع زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وصولاً إلى اتهامات بالخيانة ودعاوى الطلاق والتشهير والذم من جانب الأخيرة تجاهلت الموضوع وستغني في "سيتي ووك" بدبي.



ويتخلل الفعاليات الترفيهية والرياضية لـ "سيتي ووك" في دبي، مهرجان موسيقي يتضمن 24 عرضاً حياً لمجموعة من الفنانين الأكثر شهرةً والمواهب الصاعدة في المنطقة.