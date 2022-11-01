كثيرون لا يعلمون أن هذا الممثلة الشهيرة هي ابنة عبلة كامل!! طلعت أجمل بألف مرة من ياسمين صبري

تمكنت عبلة كامل أن تكون في مرتبة الصف الأول للنجوم الذين لاتنسى أعمالهم، فقد تسللت موهبتها لتنتقل جينياً إلى واحدة من بناتها وهي زينب.

وشاركت زينب في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرض على منصة نتفليكس وحقق في فترة قصيرة متابعة كبيرة بين الجمهور.

وما وراء الطبيعة هي قصة للكاتب الراحل أحد خالد توفيق، التي بيع منها ما يقرب من 15 مليون نسخة، وصارت واحدة من أشهر السلاسل التي كان الجمهور ينتظر تحويلها إلى عمل درامي بفارغ الصبر.

المسلسل الذي قدمه المخرج عمرو سلامة وقام بأداء الشخصية الرئيسية به الفنان أحمد أمين من خلال دور "رفعت إسماعيل"، أحدث ردة فعل كبيرة.

زينب ابنة عبلة كامل سعيدة بدورها الصغير في مسلسل ما وراء الطبيعة وتقول عن دورها "مبسوطة إني كنت جزء صغير أوي من مسلسل ما وراء الطبيعة.. وبما إن شغف حياتي كله هو الميتافيزيقيا، وما وراء الطبيعة وأسرار الطبيعة والواقعية السحرية.. أنا ساعدت في اختيار أوراق التاروت اللي طلعت في المسلسل".

وتابعت: "مابقراش المستقبل بس المسلسل معمول حلو أوي واستمتعنا بيه.. ومبسوطة أوي إن كريم اللي طلع بيقرأ التاروت عامل دور جميل.. ومتحمسة أوي للجزء التاني".

المدهش في المسألة أن زينب ابنة عبلة كامل ليست موهوبة في التمثيل فحسب، بل أن دورها في المسلسل له علاقة وطيدة بشخصيتها في الحقيقة، فهي قارئة لورق التاروت وباحثة في عوالم "ما وراء الطبيعة" كما وصفت نفسها تماماً على صفحتها الشخصية على الفيسبوك وتطلق على نفسها اسم "زينب أم زهرا".