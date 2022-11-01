أنباء وفاة شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة واسعة .. وأحد المقربين من الفنانة يؤكد هذا الأمر!

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنانة شيرين عبدالوهاب في الساعات الماضية، وهو ما احدثت ضجة وأقلق جمهور الفنانة.

خبر وفاة شيرين دفع الكثيرين من الجمهور العربي والمصري من عشاق الفنانة، ليتساءلوا حول حقيقة وفاتها.

وبناءًا عليه أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب بيان عاجل بشأن أنباء وفاتها.

وذكر البيان: "بخصوص ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الفنان شيرين عبدالوهاب أو سفرها للخارج أو إطلاق التهم والشائعات بشأنها: يهيب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار".

وتابع البيان "وسوف يقوم مكتب سيادته بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة بدون مستند أو دليل وغير مراعيا لحرمة الحياة الخاصة للفنانة".